Hongkong (ots/PRNewswire) - Schüler der Nord Anglia

Education-Schulen in Asien, Europa, Nahost und Nordamerika führten im

Rahmen einer Nebenveranstaltung während des hochrangigen politischen

Forums der Vereinten Nationen, das gemeinsam von den Regierungen von

Bulgarien, Malaysia und Argentinien zusammen mit der UNICEF, Project

Everyone und Nord Anglia Education ausgerichtet wurde, Diskussionen

zum Fortschritt der nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable

Development Goals, SDGs oder globale Ziele).



Schüler, die ihre Ergebnisse der diesjährigen Nord Anglia's Global

Challenge präsentierten, setzten sich für eine verstärkte

Bewusstseinsbildung sowie für das aktive Verfolgen von zwei Zielen

jedes Jahr ein. Mithilfe der World's Largest Lesson

(http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson), eine

SDG-orientierte Unterrichts- und Lerninitiative, die von der UNICEF

mitgeleitet wird, förderten Schüler im Verlauf der letzten neun

Monate das Bewusstsein bezüglich dieser Ziele sowie Maßnahmen für

Ziele 2 und 3, die den Hunger bekämpfen bzw. Gesundheit und

Wohlbefinden verbessern.



Beim hochrangigen politischen Forum wendeten sich Schüler an

oberste Vertreter der Regierungen, der Vereinten Nationen sowie der

UNICEF, einschließlich des Präsidenten der Generalversammlung der

Vereinten Nationen, H. E. Peter Thomson, und des UNICEF Executive

Director Anthony Lake.



In ihrer Präsentation betonten die Schüler, dass Kooperation,

Innovation und Engagement für die erfolgreiche Realisierung der

globalen Ziele bis 2030 ausschlaggebend seien. Indira Patel, eine

Schülerin der Dover Court International School, Singapur,

kommentierte: "Die globalen Ziele gleichen einem Puzzlespiel: Je mehr

Teile verbunden werden, desto mehr Menschen beteiligen sich, desto

leichter wird das Puzzle und desto näher kommen wir dem fertigen

Bild."



Die Präsentation stellte die Arbeit von Schülern von 44 Nord

Anglia-Schulen aus aller Welt vor, die Projekte und Lösungen in ihren

lokalen Gemeinschaften entwickelt haben. Beispielsweise brachten

Schüler der British Vietnamese International School, Ho Chi Minh

City, über 29.000 USD durch eine Kunstausstellung auf, um

Herzoperationen von Kindern unter neun Jahre mitzufinanzieren, die

einer dringenden Behandlung bedürfen. An der British International

School of Abu Dhabi entwarfen Schüler eine App, um Jugendliche zu

körperlicher Aktivität zu bewegen. Aktuell wird ein Prototyp der App

erstellt.



Andrew Fitzmaurice, CEO von Nord Anglia Education, sagte: "Wir

glauben daran, unsere Schüler zum Handeln zu befähigen. Dieses Jahren

waren 13.000 Nord Anglia-Schüler von 44 Schulen aus aller Welt aktiv

an Projekten beteiligt, um die Realisierung der nachhaltigen

Entwicklungsziele zu unterstützen, indem innovative Lösungen

entwickelt wurden, um in ihren lokalen Gemeinschaften einen

sinnvollen Beitrag zu leisten. Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler

und glauben, dass ihre Leidenschaft und ihr Engagement uns allen als

Inspiration dient, etwas zu bewegen."



Anthony Lake, UNICEFs Executive Director, bemerkte in seinem

Schlusswort: "Sowie wir, die nur ein wenig älter als ihr seid, euch

zuhören und von euch lernen, empfinden wir heute nicht nur eure

Leidenschaft und euren Einsatz als Inspiration, sondern vor allem die

verantwortungsbewussten, kreativen und engagierten Weltbürger, zu

denen ihr schnell heranwachst."



Sehen Sie hier eine Zusammenfassung der Veranstaltung:

https://www.youtube.com/watch?v=KHLkOfjmM48



Informationen zu Nord Anglia Education, Inc.



Nord Anglia Education ist der weltweit führende Betreiber

erstklassiger internationaler Schulen, der Lernende vom Kindergarten

bis zum Ende der weiterführenden Schule (K-12) betreut. Wir

unterrichten über 38.000 Schüler an unseren 44 Premium-Schulen in

China, Europa, Nahost, Südostasien und Nordamerika. Unser Engagement

beruht auf einer vereinenden Philosophie: Wir setzen uns für unser

Schüler, unsere Mitarbeiter und unsere Familien aller Schulen ein.

Unsere Schulen vermitteln eine hochwertige Bildung durch einen

persönlichen Ansatz, der einzigartige globale Möglichkeiten bietet,

um jedem Schüler zum Erfolg zu verhelfen. Nord Anglia Education hat

seinen Hauptsitz in Hongkong. Unsere Webseite befindet sich auf

www.nordangliaeducation.com.



