Die Deutsche Telekom hat solide Zahlen vorgelegt - und weist Kritik an mangelnden Überraschungen zurück. Dabei gibt es ein Vorbild im eigenen Konzern, um häufiger zu verblüffen. Eine Analyse.

Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt ist sehr deutlich in seiner Aussage: "Wenn Sie große Überraschungen wollen, dann sind wir die Falschen." Damit reagierte er bei der heutigen Vorstellung der Bilanz des zweiten Quartals auf Äußerungen von Analysten, die Zahlen würden nur wenig Überraschungen bieten, auch wenn sie gestiegen seien.

Dabei hat die Telekom nach einem Gewinnsprung ihre Prognose für das Gesamtjahr leicht angehoben. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) soll um 0,1 Milliarden Euro auf nun 22,3 Milliarden steigen. Im zweiten Quartal legte es um knapp neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund sechs Milliarden Euro zu. Der Gesamtumsatz stieg um sechs Prozent auf fast 19 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb mit 874 Millionen Euro gut 40 Prozent mehr Gewinn übrig.

Diese Zahlen haben viel mit dem Erfolg der Tochter in den USA zu tun, die bereits vorvergangene Woche ihre Bilanz vorgestellt und wieder einmal die Erwartungen der Analysten mehr als erfüllt hatte. Aber - und das ist Dannenfeldt an diesem Tag sehr wichtig - auch in den anderen Bereichen der Telekom läuft es. Vielleicht nicht immer ganz rund, aber es läuft. In Deutschland zum Beispiel, gebe es eine hohe Nachfrage nach Mobilfunkverträgen. Zwar wechseln die Kunden weiterhin mit ihren Festnetz- und Internetverträgen zu anderen Anbieter, aber die Telekom will dem entgegen steuern, indem sie mehr in ihre Netze investiert. Sie hat die Investitionen im ersten Halbjahr um 17 Prozent erhöht und mehr als zwei Milliarden Euro in den Ausbau gesteckt.

Auch im Segment Europa und bei T-Systems geht es laut dem Finanzvorstand voran. In Europa, habe der Konzern bei allen wichtigen Kundenzahlen mindestens zweistellige Wachstumsraten erreicht, erklärt er. Deswegen sei der Umsatz des Segments im zweiten Quartal um 1,5 Prozent gestiegen, wenn Währungseffekte außer Acht gelassen werden. "Insgesamt also eine sehr erfreuliche Entwicklung im Segment Europa", sagt Dannenfeldt und wird kurz darauf erklären, dass bei T-Systems der Umsatz zwar gesunken sei, aber er eine "stabile Entwicklung" für das Gesamtjahr sehe.

