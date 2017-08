Die Bundesregierung will nichts von den Kartellvorwürfen gegen deutsche Autobauer gewusst haben. So steht es zumindest in einem Brief von Staatssekretär Matthias Machnig an ein Bundestagsmitglied.

Die Bundesregierung will nichts von den Kartellvorwürfen gegen deutsche Autobauer gewusst haben. "Die Bundesregierung hat erst durch die Presseveröffentlichungen von diesem Vorgang erfahren", hat Staatssekretär Matthias Machnig jetzt an das Bundestagsmitglied Dieter Janecek von den Grünen geschrieben. Der Brief liegt der Wirtschaftswoche vor. Der Regierung liege auch kein "Schriftsatz über mutmaßliche kartellrechtliche Vorwürfe gegen deutsche Automobilhersteller (VW, Audi, Porsche, Daimler und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...