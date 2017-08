Herzogenaurach - Der Sportartikelhersteller Adidas kann weiter auf die Zugkraft seiner Hausmarke und vor allem auf ein starkes Wachstum in den USA bauen. Während der US-Konkurrent Under Armour erst vor wenigen Tagen wegen schleppender Geschäfte in seiner Heimat einen Konzernumbau angekündigt hatte, erzielte Adidas im 2. Quartal ein dickes Umsatzplus von währungsbereinigt 26 Prozent auf dem weltweit wichtigsten Sportmarkt. Auch den Branchenriesen Nike hängten die Franken in punkto Wachstumstempo ab.

Nachlassen will Adidas-Chef Kasper Rorsted jetzt nicht. "Wir werden weiter ganz aggressiv investieren", sagte er am Donnerstag. Erst am Vortag hatte der Konzern seinen Ausrüstervertrag mit der amerikanischen Fussballliga, der Major League Soccer, vorzeitig bis zum Jahr 2024 verlängert. Damit will der Konzern noch näher an die jungen Konsumenten rücken.

Adidas Originals und Neo bei der Jugend hoch im Kurs

Bei der jungen Käuferschaft steht Adidas derzeit hoch im Kurs. Insbesondere die modischen Kategorien wie Adidas Originals und Neo laufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...