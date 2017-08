Zürich - GAM hat mit dem Halbjahresergebnis die Erwartungen am Markt übertroffen. Auch konnten wieder Neugelder angezogen werden. Das Management spricht von messbaren Erfolgen der strategischen und organisatorischen Restrukturierung, welche jedoch noch nicht abgeschlossen ist. An der Börse kommt es am Donnerstag allerdings zu Gewinnmitnahmen.

Mit den Zahlen aus den ersten sechs Monaten des Jahres übertraf GAM die Erwartungen der Analysten insbesondere beim operativen Reingewinn und beim Nettoneugeld. "Allmählich widerspiegeln sich unsere Anstrengungen, die Transformation von GAM voranzutreiben, positiv in unseren Finanzergebnissen", sagte CEO Alexander Friedman am Donnerstag. Die in den vergangenen zwei Jahren umgesetzten Schritte würden messbare Erfolge zeigen, und der Ausblick stimme zuversichtlich.

GAM mache Fortschritte bei den strategischen Initiativen, um die operative Effizienz zu steigern und den Vertrieb zu verbessern. "Wir wollen GAM so effizient wie möglich machen", so Konzernchef Friedman vor Analysten und Journalisten. Um das Produktangebot zu vereinfachen, seien im ersten Halbjahr zudem weitere sechs Fonds geschlossen oder verschmolzen worden - zusätzlich zu den 66 Fonds in den vergangenen zwei Jahren.

Bekanntlich wurde auch die Lizenz zur Verwendung der Marke Julius Bär aufgekündigt. Und die zuvor unter dieser Marke angebotenen Fonds wurden jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...