LONDON (dpa-AFX) - Die Hoffnungen von Investoren auf einen noch optimistischeren Wachstumsausblick für den Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub könnten sich laut der Privatbank Berenberg in Luft auflösen.

Die überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien basiere vermutlich auf der Hoffnung auf ein noch stärkeres Wachstum aus eigener Kraft als bislang erwartet, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Donnerstag. Der mittlerweile sehr hohe Bewertungsaufschlag im Vergleich zur europäischen Chemiebranche wäre nur im Fall einer - unwahrscheinlichen - Verbesserung des Ausblicks gerechtfertigt. Bray stufte die Aktien von "Hold" auf "Sell" ab.

Der Analyst hob zwar seine Gewinnerwartungen etwas an und schraubte sein Kursziel von 40,20 auf 42,00 Euro nach oben, sieht damit mittelfristig aber weiterhin Risiken für die im MDax der mittelgroßen Werte notierten Aktien. Die Papiere fielen am Donnerstag um 1,51 Prozent auf 48,44 Euro. Sie waren erst im Juni auf ein Rekordhoch bei 51,91 Euro gestiegen. Allein seit Ende 2016 summiert sich das Plus immer noch auf mehr als 21 Prozent.

Nach dieser Kursentwicklung sprächen auch die vielen Pluspunkte des Konzerns nicht mehr unbedingt für die Aktien, erklärte Bray. Positiv hob er die Nettobarmittel, eine niedrige Nettoschuldenquote sowie beständige Marktanteilsgewinne im globalen Schmierstoffmarkt hervor.

Mit der Empfehlung "Sell" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Abwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./mis/ajx/das

Analysierendes Institut Berenberg.

ISIN DE0005790430

AXC0190 2017-08-03/14:33