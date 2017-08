Hamburg (ots) -



Der Hamburger JAHRESZEITEN VERLAG erweitert - nach den erfolgreichen Neueinführungen FOODIE, ROBB REPORT, Clever leben und FEEL GOOD - im Herbst 2017 erneut sein attraktives Zeitschriftenportfolio. Pünktlich am 27. September, dem 60sten Geburtstag des angesehenen Spitzen- und beliebten TV-Kochs Johann Lafer, erscheint die erste Ausgabe von "LAFER - Das Journal für den guten Geschmack". Im zweiten Halbjahr 2017 kommen zwei Ausgaben auf den Markt, ab 2018 erscheint das hochwertige kulinarische Magazin mindestens vierteljährlich.



Der Markt der Celebrity- oder Testimonial-Magazine ist in vielen Auslandsmärkten eines der erfolgreichsten Segmente überhaupt. Auch in Deutschland ist die Gattung inzwischen erfolgreich, Barbara Schönebergers BARBARA ist dafür ein gutes Beispiel" erläutert Peter Rensmann, Geschäftsführung Marketing und Sales im JAHRESZEITEN VERLAG. "Im boomenden Segment der kulinarischen Medienangebote ist das Konzept, das wir mit Johann Lafer erarbeitet haben, einzigartig. Wir sind begeistert, mit unserem langjährigen Buchautor Johann Lafer intensiver zusammen zu arbeiten und erleben ihn gemeinsam mit dem Redaktionsteam als äußerst kreativen und leidenschaftlichen Gestalter."



Das Magazin lädt ein in Johann Lafers Welt. Es nimmt Leserinnen und Leser mit auf neue, inspirierende und spannende Reisen in die kreative, sich stets erneuernde Welt des guten Geschmacks. Mit ca. 40 exquisiten, saisonal abgestimmten und vom Chef selbst kommentierten Rezepten bietet es ein verführerisches, integriertes Kochbuch und wird damit zum Sammlerobjekt. Jede Ausgabe erhält zusätzlich ein inhaltliches Leitmotiv. Johann Lafer präsentiert sich authentisch und zeitgemäß - überraschend, überzeugend, sympathisch.



Johann Lafer: "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem kompetenten Redaktionsteam ein so anspruchsvolles Konzept umzusetzen. Ich reise dafür durch die halbe Welt, um Reportagen über die Weinlese, die Olivenernte oder die Märkte und Küchen Asiens einzufangen." Lafer ließ sich schon immer von den besten Köchen aller Kontinente inspirieren. "Insbesondere interessieren mich Ursprung, Produktion und Nachhaltigkeit unserer Lebensmittel, da bin ich ein leidenschaftlicher Qualitätsfanatiker," ergänzt Lafer.



Neben feuilletonistischen Lesestücken, kulinarischen Reisethemen, Fotoreportagen rund um die Natur und das Handwerk präsentiert das Magazin auch Portraits populärer Genießer sowie Interviews - in der Premierenausgabe u.a. mit dem populären Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt - nebst opulent fotografierten Rezeptstrecken von Starfotograf Michael Wissing.



Johann Lafer blickt auf eine über 40jährige einzigartige kulinarische Karriere zurück. Als gebürtiger Steirer lernte er bereits in der Kindheit auf dem Bauernhof seiner Eltern, die Produkte der Natur zu schätzen und achtsam zu verarbeiten. Nach Lehrjahren bei den besten Köchen wie Eckart Witzigmann und Jörg und Dieter Müller erwarb er zusammen mit seiner Frau Silvia die Stromburg nahe Bingen. In zahlreichen erfolgreichen TV-Serien, Büchern, Magazinen und in seinem Restaurant Val d'Or auf der Stromburg beweist der beliebte Sternekoch Johann Lafer seit Jahren, dass er ein Meister seines Faches ist. Im September erscheint im ebenfalls zur GANSKE VERLAGSGRUPPE gehörenden GRÄFE UND UNZER Verlag ein opulentes Jubiläums-Buch - treu nach Lafers Motto: "Ein Leben für den guten Geschmack!" Lafers "Das Beste" ist die Essenz seines langjährigen Schaffens auf über 500 Seiten. Von geballter Küchenpraxis über die besten Rezepte, ob klassische oder moderne Kreationen, viele Tipps und Tricks sowie Küchengeheimnisse - alles, was man aus Lafers Meisterküche immer schon einmal wissen wollte.



