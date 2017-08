Mainz (ots) - Samstag, 5. August 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Nach dem Diesel-Gipfel - Stuttgart drohen weiter Fahrverbote Nach Polizeiübergriff in Duisburg - Moschee-Chef will OB werden Bamberg will Obergrenze - Streit um Flüchtlingsheim-Erweiterung Hammer der Woche - Teures Haltestellendach undicht



Samstag, 5. August 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Eltern mit Behinderung Der Wunsch, Mutter zu sein, war groß. Yvonne Thönnissen versorgt ihre kleine Tochter Luci allein. Begleitet wird sie von einer Betreuerin der Lebenshilfe in Frankfurt an der Oder. Barbara Aceranti ist blind. Die verheiratete Übersetzerin hat zwei Kinder. Matteo ist drei Jahre alt, Alessio 16 Monate. "Allein ist das oft anstrengend, denn jeder läuft in eine andere Richtung", sagt sie. "Aber das Wichtigste ist, gelassen zu bleiben!"



Samstag, 5. August 2017, 22.55 Uhr



das aktuelle sportstudio Live aus London Moderation: Jochen Breyer



Das "aktuelle sportstudio" geht auf Reisen und sendet in den ersten beiden August-Sendungen von der Leichtathletik-WM in London. Neben den Leichtathletik-Gästen gibt es auch den Sport des Samstags: hintergründig, informativ und unterhaltsam.



Gäste: Christoph Harting, Olympiasieger Diskus Rio 2016 Robert Harting, Olympiasieger Diskus London 2012 Ilkay Gündogan, Manchester City Gina Lückenkemper, neue deutsche Sprinthoffnung



Supercup 2017 Borussia Dortmund - Bayern München



Leichtathletik-WM in London Diskusfinale und 100m-Finale Männer



Fußball: 2. Liga, 2. Spieltag MSV Duisburg - VfL Bochum Braunschweig - 1. FC Heidenheim



Sonntag, 6. August 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Der Wilde Westen fasziniert viele Menschen. Moderator Michael Sahr hat einige Freizeit-Cowboys in einer großen Westernstadt im Harz getroffen. Manche verbringen dort ihre Sommerferien. Die einen spielen Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs detailgetreu nach, andere lernen Lasso werfen oder lassen sich vor Ort sogar trauen. Die Sendung informiert über die vielen Motive für die "kleinen Fluchten" in eine völlig andere Welt ohne moderne Technik.



