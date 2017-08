Mainz (ots) - Woche 33/17 Donnerstag, 17.08.



20.15 Ein Fall für zwei Verhängnisvolle Freundschaft 21.15 Ein Fall für zwei Mörderisches Vertrauen (vom 24.08.2017 vorgezogen) ("Professor T. - Die Rückkehr" entfällt).



Woche 34/17 Donnerstag, 24.08.



20.15 Ein Fall für zwei Gefahr hinter Gittern (vom 31.08.2017 vorgezogen) 21.15 Ein Fall für zwei Tödliche Vergangenheit (vom 07.09.2017 vorgezogen) (Ein Fall für zwei - Mörderisches Vertrauen" wird auf 17.08.2017, 21.15 Uhr verschoben und "Professor T. - Die Abrechnung" entfällt)



Woche 35/17 Donnerstag, 31.08.



20.15 Der Staatsanwalt Mord nach Mitternacht Kriminalreihe (ZDF 8.1.2016) Bernd Reuther Rainer Hunold Christian Schubert Simon Eckert Kerstin Klar Fiona Coors Thomas Sautier Thomas Heinze Saskia Sperber Marie Zielcke Jürgen Krüger Andreas Pietschmann Daniela Borchert Dana Golombek Theresa Sautier Christine Sommer Hilde Seidler Renate Kohn Jennifer Sautier Cristina do Rego und andere Musik: Ludwig Eckmann, Winfried Zrenner Kamera: Johannes Kirchlechner Buch: Johannes Rotter Regie: Ulrich Zrenner Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF Deutschland 2015



21.15 Der Staatsanwalt Der Schein trügt Kriminalreihe (ZDF 15.1.2016) Bernd Reuther Rainer Hunold Christian Schubert Simon Eckert Kerstin Klar Fiona Coors Bernhard Lohenfels Karl Knaup Tina Lohenfels Julia Dietze Maren Hartmann Carin C. Tietze Tobias Wendig Florian Panzner Kai Genter Thure Riefenstein und andere Musik: Patrick Schmitz Kamera: Henning Jessel Buch: Leo P. Ard Regie: Martin Kinkel Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF Deutschland 2015



("Ein Fall für zwei - Gefahr hinter Gittern" wird auf 24.08.2017, 20.15 Uhr verschoben und "Professor T. - Mord im Hotel" entfällt).



Woche 36/17 Donnerstag, 07.09.



20.15 Der Staatsanwalt Mord und Lügen Kriminalreihe (ZDF 22.1.2017) Bernd Reuther Rainer Hunold Christian Schubert Simon Eckert Kerstin Klar Fiona Coors Sandra Hendrich Birge Schade Maximilian Hendrich Francis Fulton-Smith Tobias Hendrich Aaron Karl Svenja Bach Anjorka Strechel Alexander Diring Felix Vörtler Stefan Groth Pascal Lalo und andere Musik: Martin Berger, Martin Rott Kamera: Henning Jessel Buch: Leo P. Ard, Michael B. Müller Regie: Martin Kinkel Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF Deutschland 2015



21.15 Der Staatsanwalt Sugardaddy Kriminalreihe (ZDF 29.1.2016) Bernd Reuther Rainer Hunold Christian Schubert Simon Eckert Kerstin Klar Fiona Coors Dr. Judith Engel Astrid Posner Dirk Strohme Michael Brandner Lina Runau Anne-Marie Lux Esther Dietz Cosima Lehninger Christiane Krons Lina Wendel Dr. Klaus Westerberg Günter Barton Detlef Leinkauf Klaus Schindler und andere Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis Kamera: Ralph Netzer Buch: Lorenz Lau-Uhle Regie: Jakob Schäuffelen Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF Deutschland 2015



("Ein Fall für zwei - Tödliche Vergangenheit" wird auf 24.08.2017, 21.15 Uhr verschoben und "Professor T - Tamara" entfällt).



