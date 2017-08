Europäisches Solar-Portfolio auf 85 MW ausgeweitet



Globales Portfolio für erneuerbare Energien erreicht 1.520 MW



Wien (ots/PRNewswire) - ContourGlobal hat gestern eine Vereinbarung zum Erwerb einer Unternehmensgruppe von ErgyCapital S.p.A unterzeichnet, die Eigentümer von betriebsfähigen solaren Photovoltaik ("PV")-Anlagen in Italien mit einer Kapazität von circa 20 MW ist. Die Werke in den Regionen Apulien, Piemont, Latium und Kampanien befinden sich in enger Nachbarschaft zum bestehenden italienischen Solar-Portfolio von ContourGlobal und profitieren von Einspeisetarifen für rund 12 weitere Jahre.



Die Akquisition erweitert ContourGlobals Energiegeschäft in Italien und nutzt die bestehende operative italienische Plattform des Unternehmens mit Produktionsstätten für thermische und erneuerbare Energie, die aus hocheffizienten QuadGeneration-Anlagen besteht und Coca Cola Italia und Dach- und Bodensolaranlagen im ganzen Land versorgt.



ContourGlobals Chief Operating Officer, Herr Karl Schnadt, erklärt dazu: "Wir freuen uns, unser Geschäft in Italien, wo wir bereits seit nahezu einem Jahrzehnt tätig sind, weiter ausbauen zu können. Unsere operative Plattform ermöglicht es uns, diese neuen Anlagen effizient in unser bestehendes europäisches Geschäft mit erneuerbaren Energien zu integrieren".



Der Unternehmenswert der Transaktion liegt bei 68 Millionen EUR. Die Transaktion sieht entweder eine Refinanzierung oder die Übernahme von rund 47 Millionen EUR an Projektfinanzierungskrediten vor.



Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich bestimmter marktüblicher und transaktionsspezifischer Bedingungen für September 2017 erwartet.



Informationen zu ContourGlobal



ContourGlobal ist ein internationales Unternehmen für Energieerzeugung, das Anlagen in 19 Ländern auf drei Kontinenten mit einer Kapazität von circa 4.100 MW betreibt, und über ein Portfolio von 69 Produktionsstätten für thermische und erneuerbare Energien in ganz Europa, Lateinamerika und Afrika verfügt, bei denen ein breites Spektrum an Technologien zum Einsatz kommt.



Zukunftsbezogene Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in zukunftsbezogenen Aussagen kommunizierten Ergebnissen wesentlich abweichen. Das Unternehmen schließt jede Verpflichtung aus, Revisionen dieser zukunftsbezogenen Aussagen zu veröffentlichen, um über spätere Ereignisse oder Umstände, die nach dem Datum der zukunftsbezogenen Aussagen auftreten, zu berichten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen im Geschäft von ContourGlobal oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse.



