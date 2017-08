Wie von Analysten erwartet: Die Entscheidung der Bank of England fällt mit sechs zu zwei Stimmen gegen eine Leitzinserhöhung aus. Damit verharrt die Vorgabe auf dem Rekordtief. Der Blick auf die Konjunktur wird düsterer.

Die britische Notenbank hält den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent. Die am Donnerstag veröffentlichte Entscheidung der Bank of England fiel mit sechs zu zwei Stimmen aus. Zuletzt hatten mehrere Währungshüter angesichts der vergleichsweise starken Inflation laut über eine Erhöhung in der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...