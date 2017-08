NEW YORK (Dow Jones)--Vermutlich mit kleinen Verlusten wird die Wall Street am Donnerstag starten. Damit könnte der Dow-Jones-Index die Marke von 22.000 Punkten wieder aufgeben, die er am Vortag dank der Gewinne von Apple erstmals in seiner Geschichte erobert hatte. Teilnehmer sehen darin aber nur eine Gegenbewegung nach immerhin acht Handelstagen mit Aufschlägen in dem Index.

Zudem dürfte eine gewisse Zurückhaltung vor dem Juli-Arbeitsmarktbericht am Freitag herrschen, der nach der Teuerung das wichtigste Kriterium für die Geldpolitik der Notenbank liefert. Derweil fielen die vorbörslich mitgeteilten wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt fast genauso aus wie erwartet. Für den Donnerstag steht noch eine Reihe weiterer Konjunkturdaten auf der Agenda, so zur Dienstleistungsbranche und zu Industrieaufträgen.

Tesla gehen ab mit Zahlen

Im wesentlichen spielt aber die Musik bei den Einzelwerten, die von den Quartalsberichten bewegt werden. An vorderster Front steht Tesla. Der Verlust des Elektroautobauers fiel nicht so hoch aus wie erwartet und der Umsatz übertraf die Prognosen. Die Aktie gewinnt vorbörslich 7,1 Prozent.

Take-Two Interactive Software rücken sogar um 12,6 Prozent vor. Das Unternehmen hat einen starken Umsatzanstieg gemeldet und zugleich den Umsatzausblick angehoben.

Fitbit verzeichnete zwar einen Umsatzrückgang, der Anbieter von tragbaren Fitnessmessgeräten schnitt damit aber dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie steigt um 4,7 Prozent.

Zynga meldete den besten Umsatz seit vier Jahren. Der Kurs legt um 2,5 Prozent zu.

Auf der Verliererseite zeigen sich Hologic mit minus 5,4 Prozent. Der Medizintechnikanbieter hat beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, beim Ergebnis aber verfehlt wegen einer rückläufigen Bruttomarge.

Für Marathon Oil dürfte es nach einer erhöhten Produktionsprognose aufwärts gehen, auch wenn das Unternehmen mit dem Zweitquartalsgewinn je Aktie die Analystenerwartungen knapp verfehlte.

Pfund nach Notenbank-Entscheidung leichter

Im Euro-Dollar-Paar zeigt sich wenig Bewegung. Damit hält der Euro die kräftigen Gewinne, die ihn innerhalb von drei Wochen von 1,14 auf deutlich über 1,18 Dollar getragen haben. Eine stärkere Tagesbewegung weist das britische Pfund auf, das gegen Euro und Dollar unter Druck geriet, nachdem die heimische Notenbank den Zinssatz unverändert belassen hatte. Zugleich hatte sie die Wachstumsprognose gesenkt. Vor der Entscheidung wurde ein Dollar mit 0,7549 Pfund bezahlt, danach mit 0,7596.

Am Anleihemarkt setzt sich die Schaukelbewegung der vergangenen Tage fort. Nach den Abgaben am Mittwoch legen die Notierungen nun wieder zu, gestützt von der Risikoscheu der Anleger. Für die Rendite der zehnjährigen Anleihen geht es um 4 Basispunkte auf 2,24 Prozent nach unten.

Der Ölpreis legt nach den Vortagesgewinnen nochmals leicht zu. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI steigt um 0,3 Prozent auf 49,75 Dollar. Gold tendiert unverändert bei 1.267 Dollar je Feinunze.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,36 -0,4 1,36 15,3 5 Jahre 1,80 -1,6 1,82 -12,0 7 Jahre 2,06 -3,1 2,09 -19,0 10 Jahre 2,24 -3,5 2,27 -20,9 30 Jahre 2,81 -4,4 2,86 -25,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.15 Uhr Mi, 17.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1866 +0,20% 1,1843 1,1860 +12,8% EUR/JPY 130,94 -0,09% 131,06 130,95 +6,5% EUR/CHF 1,1498 +0,12% 1,1484 1,1472 +7,3% EUR/GBP 0,9036 +0,93% 0,8953 1,1162 +6,0% USD/JPY 110,34 -0,30% 110,68 110,42 -5,6% GBP/USD 1,3130 -0,74% 1,3228 1,3237 +6,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,75 49,59 +0,3% 0,16 -12,7% Brent/ICE 52,59 52,36 +0,4% 0,23 -10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,13 1.266,70 +0,0% +0,43 +10,1% Silber (Spot) 16,62 16,58 +0,2% +0,04 +4,4% Platin (Spot) 958,25 947,50 +1,1% +10,75 +6,1% Kupfer-Future 2,87 2,88 -0,4% -0,01 +14,0% ===

