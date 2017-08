ROUNDUP 2: BMW sieht sich trotz Dieselkrise weiter gerüstet

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW sieht sich trotz der Krise des Dieselantriebs gut gerüstet für die Zukunft. Einen Tag nach dem Dieselgipfel in Berlin zwischen Politik und Autoindustrie konnte Vorstandschef Harald Krüger sogar eine optimistischere Sicht auf das Kerngeschäft mit dem Autoverkauf präsentieren. So soll der Jahresumsatz in der Sparte dank besserer als zunächst veranschlagter Umrechnungseffekte nunmehr um 5 bis 10 Prozent zulegen, wie das Dax-Unternehmen mit der Wortwahl "solider Anstieg" am Donnerstag andeutete. Vorher stand das Ziel eines "leichten" Wachstums im Plan - was bis zu 5 Prozent bedeutet.

IPO/ROUNDUP 2: Siemens gibt Startschuss für Medizintechnik-Börsengang

MÜNCHEN - Der Elektrokonzern Siemens hat den Startschuss für einen Börsengang seines Medizintechnikgeschäfts gegeben. Im kommenden Jahr soll es soweit sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag gemeinsam mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal mit. Während hier nun nach einer monatelangen Hängepartie endlich Klarheit herrscht, lässt sich Siemens-Chef Joe Kaeser bei einer möglichen Konsolidierung des Zuggeschäfts weiterhin nicht in die Karten schauen. Sicher ist nur, dass er die europäische Branche unter Zugzwang sieht.

ROUNDUP 2: Deutsche Telekom hebt Prognose dank starkem US-Geschäft

BONN - Die Deutsche Telekom traut sich dank des brummenden US-Mobilfunkgeschäfts auf Jahressicht etwas mehr operativen Gewinn zu. Die Prognose für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hoben die Bonner leicht auf 22,3 Milliarden an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bisher standen 100 Millionen Euro weniger im Plan. Zu dem Optimismus trägt sowohl das weiter kräftige Wachstum in den USA bei als auch das stabile Abschneiden im zweiten Quartal in Deutschland und Europa. Die Aktie legte am Mittag in der Spitzengruppe des schwächeren Dax um ein Prozent zu.

ROUNDUP: Adidas wächst schneller als die Konkurrenz - Reebok-Umbau kommt voran

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas kann weiter auf die Zugkraft seiner Hausmarke und vor allem auf ein starkes Wachstum in den USA bauen. Während der US-Konkurrent Under Armour erst vor wenigen Tagen wegen schleppender Geschäfte in seiner Heimat einen Konzernumbau angekündigt hatte, erzielte Adidas ein dickes Umsatzplus von währungsbereinigt 26 Prozent auf dem weltweit wichtigsten Sportmarkt. Auch den Branchenriesen Nike hängten die Franken in punkto Wachstumstempo ab.

ROUNDUP 2: Merck bleibt trotz Problemen und Umsatzflaute optimistisch

DARMSTADT - Der Därmstädter Merck-Konzern kämpft mit Rückgängen bei seinen Medikamenten-Blockbustern und in seinem wichtigen Flüssigkristallgeschäft. Für das Gesamtjahr ruderte der Pharma- und Spezialchemiehersteller bei seiner Umsatzprognose zurück, hält aber an seinen Ergebniszielen fest. Konzernchef Stefan Oschmann zeigte sich optimistisch. Für die Material- und Spezialchemiesparte, unter deren Dach die Flüssigkristalle untergebracht sind, stellte er mittelfristig wieder Wachstum in Aussicht. An der Frankfurter Börse verteuerte sich die Merck-Aktie als einer der Dax-Favoriten bis zum frühen Nachmittag um mehr als 1 Prozent.

ROUNDUP 2: Continental-Reifensparte unter Druck - Preiserhöhungen

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat weiter mit höheren Rohstoffkosten für Kautschuk zu kämpfen. Um diese auszugleichen, sollen die Reifen zwischen drei und fünf Prozent teurer werden. Die bereits angekündigte Preiserhöhung werde sich in der zweiten Jahreshälfte auswirken, sagte Conti-Finanzchef Wolfgang Schäfer am Donnerstag.

ROUNDUP 2: Evonik sieht sich bei Jahreszielen auf Kurs - Aktie unter Druck

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat nach einem Umsatz- und Gewinnsprung die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. "Mit unserer geschäftlichen Entwicklung sind wir voll im Plan", sagte der neue Konzernchef Christian Kullmann am Donnerstag bei der Zahlenvorlage. Er hatte erst zur Hauptversammlung im Mai das Ruder bei dem MDax -Konzern übernommen. Umsatz und operatives Ergebnis sollen 2017 zulegen. Der operative Gewinn dürfte bei 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro liegen, nach 2,17 Milliarden ein Jahr zuvor.

ROUNDUP 3: Tesla-Quartalszahlen erfreuen Anleger - Ansturm auf Model 3 hält an

PALO ALTO - Der Elektroautobauer Tesla hat die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und liegt bei der Produktion des Model 3 im Plan. Die Nachfrage nach dem ersten Mittelklassewagen des Konzerns von Tech-Milliardär Elon Musk ist weiterhin riesig: Seit die ersten 30 Exemplare am vergangenen Wochenende an Käufer übergeben wurden, gingen im Schnitt 1800 Reservierungen pro Tag ein. Das verkündete Musk am Mittwoch in seinem Quartalsbrief an die Aktionäre.

ROUNDUP: ProsiebenSat.1 setzt auf zweites Halbjahr - Aktie sinkt

MÜNCHEN - ProSiebenSat.1 hat sich im zweiten Quartal trotz des schwachen TV-Markts gut über Wasser gehalten. Dank seines starken Digitalgeschäfts übertraf der Medienkonzern die Erwartungen der Analysten gleich in mehrfacher Hinsicht. Auch wenn das TV-Segment der Münchener von April bis Juni quasi stagnierte, gab sich das Management um Thomas Ebeling mit Blick auf das zweite Halbjahr zuversichtlich und bestätigte die Unternehmensziele, wobei er beim Blick auf den TV-Werbemarkt insgesamt etwas skeptischer ist als zuletzt. Die im Dax notierte Aktie verlor im frühen Handel deutlich an Wert.

ROUNDUP: Hacker-Angriff erschwert Beiersdorf das Geschäft

HAMBURG - Ein Hacker-Angriff Ende Juni hat den Nivea-Hersteller Beiersdorf im ersten Halbjahr gebremst. Durch die Attacke, die zeitweise die IT lahmlegte, sei es zu Umsatzverschiebungen gekommen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Etwa 35 Millionen Euro Umsatz würden erst im dritten Quartal realisiert. In den ersten sechs Monaten wuchs der Konzern daher nicht so stark wie erwartet. An der Prognose für das Gesamtjahr hielten die Hamburger aber fest. Die Aktie gab im frühen Handel um mehr als ein Prozent nach.

