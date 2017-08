Das Investitionsvolumen für den Großspeicher mit einer Nennkapazität von knapp 16 Megawattstunden lag bei rund zehn Millionen Euro. Dieser soll künftig Primärregelenergie für den Strommarkt bereitstellen.Belectric hat im Auftrag der Eins - Energie in Sachsen GmbH & Co.KG einen Energiespeicher mit rund 16 Megawattstunden Nennkapazität in Chemnitz errichtet und in Betrieb genommen. Am Donnerstag sei der bislang größte Batteriespeicher Sachsens feierlich eingeweiht worden, teilte der Generalunternehmer mit. Die Gesamtinvestitionen für das Projekt bezifferte Belectric mit zehn Millionen Euro. Das ...

