Genf - Um den Investmentfokus besser reflektieren zu können: Pictet Asset Management gibt bekannt, dass der Pictet-Agriculture per 31. Juli 2017 auf Pictet-Nutrition (ISIN LU0366534344/ WKN A0X8VA) umbenannt wurde. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Schätzungen zufolge dürfte die Weltbevölkerung bis 2050 auf über 9 Milliarden Menschen anwachsen - die alle ernährt werden müssen. Doch Bodenschädigung und die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen verringern die verfügbaren Anbauflächen für die Nahrungsmittelherstellung. Der Fonds legt in Unternehmen an, die Lösungen zur Sicherung der künftigen weltweiten Nahrungsmittelversorgung entwickeln. Darunter fallen Innovationen zur Verbesserung der Produktivität in der Landwirtschaft, Steigerung der Effizienz beim Transport und der Verarbeitung von Lebensmitteln und zur Maximierung des Nährstoffgehalts der verzehrten Lebensmittel.

