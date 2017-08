Der Autobauer Ford will offenbar seine groß angekündigte "Umwelt-Initiative" korrigieren: Anders als zunächst verkündet, soll die Abwrackprämie für alte Diesel auch beim Kauf der Elektrovariante des Ford Focus gelten, berichtet das "Handelsblatt". Der Focus Electric gehörte demnach zunächst zu sechs Modellen, bei deren Kauf die Kunden keinen Anspruch auf 1.750 bis 8.000 Euro Prämie für die Verschrottung eines alten Dieselautos erhalten sollten.

Nach einer Anfrage des "Handelsblatts" kündigte die Kommunikationsabteilung des Konzerns an, das Programm zu erweitern: "Der elektrische Focus ist natürlich nicht ausgeschlossen." Der Ausschluss sei ein Fehler gewesen. Andere Modelle, etwa der Ford Mustang oder der Ford Focus RS, seien von dem Programm aber ausgeschlossen, weil sie in "zu kleiner Stückzahl produziert werden", hieß es der Zeitung zufolge bei Ford. Auf dem Dieselgipfel zwischen Autokonzernen und Bundesregierung hatten sich die Hersteller am Mittwoch verpflichtet, Anreize zu schaffen, um Besitzern alter Dieselfahrzeuge den Kauf schadstoffärmerer Autos schmackhafter zu machen.