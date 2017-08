Tesla hat die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Gleichzeitig liegt der Konzern bei der Produktion des Model 3 im Plan. Die Erlöse sprangen um rund 120 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar. Der Verlust nahm zwar von 293 auf 336 Millionen Dollar zu, fiel damit aber dennoch deutlich geringer aus als angenommen. Wie die Ergebnisse an der Börse ankommen, erfahren Sie hier von Marco Uome. Zudem stehen noch T-Mobile US, 3D Systems und die Unicredit im Fokus. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.