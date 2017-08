Mainz (ots) - Freitag, 4. August 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Michael Kessler, Comedian und Schauspieler



Medikamente aus dem Urlaubsland - Schnäppchen oder Risiko? Start des Wacken Open Air-Festivals - 85.000 Metal-Fans in der Provinz Leckerer Lachs in Asia-Marinade - Ein Rezept von Chefkoch Roßmeier



Freitag, 4. August 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Wacken 2017 - Schlamm, Chaos, Metal Expedition Kaiserslautern - Übernachten hinter Gittern Küchentraum-Rezept - Carolines Zucchini-Pizza



Freitag, 4. August 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Babette von Kienlin



Unterwegs beim Open-Air in Wacken - Die Schlammschlacht



Freitag, 4. August 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Zac Efron in Köln - Der "Baywatch"-Star in Deutschland Andie MacDowell auf Mallorca - Prominente Party auf der Insel Neue Staffel "Kessler ist.." - Neue Rollen für Michael Kessler



Freitag, 4. August 2017, 23.45 Uhr



aspekte - on tour Moderation: Jo Schück



Salzburg 2017 - die Neuerfindung der Festspiele - mit Aida, Lady Macbeth von Mzensk, Rose Bernd, Titus und Die Geburtstagsfeier. Die Salzburger Festspiele 2017 sind unter dem neuen Intendanten Markus Hinterhäuser furios gestartet. "aspekte" besucht die ersten Festspielpremieren, spricht mit den Machern des Festivals und den Stars auf der Opern- und Theaterbühne.



