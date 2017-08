Bad Marienberg - Die Zahlen des neuestes Eurobarometer beweisen: Eine wachsende Mehrheit der Deutschen und der Europäer schätzt die Zukunft der Europäischen Union positiv ein, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Vertrauen in die EU ist auf dem höchsten Stand seit 2010.

Den vollständigen Artikel lesen ...