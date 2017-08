Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der am schnellsten wachsende Anbieter von Wartung durch Dritte, Managed Services und Beratungsleistungen für Oracle- und SAP-Anwendungen, gab heute bekannt, dass er vom Insights Success Magazine als einer der 10 am meisten geschätzten Anbieter von SAP Solution Lösungen im Jahr 2017 ( http://www.insightssuccess.com/spinnaker-support-exceptional-third-pa rty-support-and-managed-services-for-sap/) bezeichnet wurde. Diese Auszeichnung folgt auf eine Reihe anderer Ehrungen, die Spinnaker Support erhielt, darunter der angesehene Gold Stevie Award als Kundendienstabteilung des Jahres.



Das Insights Success Magazine konzentriert sich bei der Abdeckung auf aufstrebende und schnell wachsende Unternehmen sowie deren Leitung und ist damit eine beliebte Plattform, auf der Führungskräfte kritische Informationen für die Weiterentwicklung ihres Geschäftes erhalten.



Spinnaker Support unterstützt 300 Installationen von SAP Lösungen in 103 Ländern und hat mit seinen Ingenieuren, die in sieben Supportzentren weltweit arbeiten, Tausende Supportanfragen bearbeitet. Die durchschnittliche Antwortzeit beträgt bei kritischen Anfragen acht Minuten und die Bearbeitung erfolgt durch einen Supportingenieur, der nahezu 20 Jahre Erfahrung mit SAP hat und mit dem spezifischen Umfeld des Kunden voll vertraut ist.



Ajith Kumar von Autodesk hatte Folgendes zu sagen: "Wir haben eine Partnerschaft mit Spinnacker Support. Die Supportingenieure sind reaktionsschnell, effizient und beschäftigen sich direkt mit der Lösung unserer Probleme. Sie antworten nicht mit Verzögerungstaktiken oder versuchen unnötige Patches durchzudrücken und sie lösen Probleme genauso wie der SAP-Support."



"Wir fühlen uns geehrt, als einer der Lösungsanbieter von SAP anerkannt zu werden", sagte Shawn du Plessis, Vice President of Global SAP Support Services von Spinnaker Support. "Wir besitzen die erforderliche Größe, Agilität, Anpassungsfähigkeit und weltweite Präsenz für die Instandhaltung und Weiterentwicklung jeglicher SAP-Einführung und mehr und mehr Unternehmen akzeptieren unser einzigartiges Leistungsversprechen."



Spinnaker Support wurde aus folgenden Gründen als einer der Top 10 und am meisten geschätzten SAP Lösungsanbieter anerkannt:



- Eine, gemäß jüngster Kundenumfrage branchenführende Zufriedenheitsrate bei SAP-Kunden (99,1 %) und Kundenempfehlungen (100 %) - Eine Tradition bei Marktpremieren, die Kunden eine einzigartige Auswahl an hochwertigen Dienstleistungen und Technologien bieten, die niedrigsten Preispunkte bei der Anpassung der Servicegebühren an die Produktnutzung und die flexibelsten, kundenfreundlichsten Geschäftsbedingungen - Erstklassige SAP-Softwareingenieure, die schnell reagieren und kritische Probleme schneller als andere Dienstleistungsanbieter lösen - mit Prozessen, die ISO 9001:2015 zertifiziert sind - Konsistent richtige Bereitstellung der Dienstleistungen, Berücksichtigung des geistigen Eigentums anderer und keine Verwendung von Schleichwegen, welche die rechtliche Position des Kunden gefährden



Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.spinnakersupport.com/sap-support-services/



Über Spinnaker Support



Spinnaker Support ist das weltweit am schnellsten wachsende Unternehmen für Unterstützung von SAP und Oracle durch Dritte, Managed Services und Beratungsleistungen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Anwendungen mit Höchstleistung am Laufen sowie interoperabel, anpassungsfähig und sicher zu halten, und ersparen ihnen bei den jährlichen Wartungsgebühren durchschnittlich 62 %. Der Servicemix von Spinnaker Support umfasst SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Agile PLM, ATG/Endeca und zahlreiche andere. Weitere Informationen über Spinnaker Support erhalten Sie bei einem Besuch von http://www.spinnakersupport.com/ oder einem Anruf bei 877-476-0576 in den USA/Kanada. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter (https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook (https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/) oder Google+ (https://plus.google.com/u/1/+Spinnakersupport/posts).



