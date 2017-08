Finanzinvestor Cerberus könnte die Commerzbank endlich profitabler machen. Mit der Hoffnung darauf rückt sogar ein Ausstieg des Bundes näher.

In Wien, unweit des Donaukanals, residiert eine Bank, die so ist, wie die Commerzbank gerne wäre. Die Bawag hat Millionenverluste, Krisen und riskante Spekulationsgeschäfte hinter sich gelassen und gegen das biedere Geschäft mit österreichischen Privatkunden eingetauscht. Das ist zwar ziemlich langweilig, doch dank rigoroser Sparsamkeit zählt die Bawag zu den profitabelsten Banken Europas. Im Herbst soll sie vermutlich an die Börse gehen.

Hinter dem Erfolg steht Finanzinvestor Cerberus, dem die Mehrheit der Bawag gehört. Vor ein paar Tagen ist die nach dem Höllenhund aus der griechischen Mythologie benannte Gesellschaft auch bei der Commerzbank eingestiegen. Obwohl ihr Anteil bei vergleichsweise bescheidenen fünf Prozent liegt, hoffen Investoren darauf, dass Cerberus auch das deutsche Institut endlich deutlich profitabler macht. Trotz zahlreicher Anläufe, Strategien und Sparprogramme ist das dessen Management in den vergangenen Jahren allenfalls ansatzweise gelungen - wie auch der jüngste Verlust wieder zeigt.

Die 1992 vom früheren Wertpapierhändler Stephen Feinberg gegründete Gesellschaft ist dafür bekannt, dass sie bei ihren Beteiligungen wenig zimperlich vorgeht. Dabei agiert sie durchaus langfristig, bei der Bawag etwa ist Cerberus schon seit 2007 engagiert. Über seine Ziele schweigt der Investor. Feinberg soll Mitarbeiter schon mit dem Tod bedroht haben, wenn ihr Bild in der Zeitung erscheinen sollte. Der 57-Jährige selbst hat dafür zuletzt viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er beriet US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf und ist immer wieder für ein Amt in Washington im Gespräch.

In Berlin abgesichert

Den kurzen Draht zur Politik sucht Cerberus seit Jahren auch in Deutschland. Expolitiker wie die einstigen Verteidigungsminister Rudolf Scharping und Volker Rühe fungierten als Berater und Türöffner der Beteiligungsfirma. Gerade bei der Commerzbank dürften sich gute Verbindungen nach Berlin auszahlen. Cerberus könnte mit der Regierung eine Allianz schließen, von der beide Seiten profitieren. Der Investor könnte den Wert der Bank so steigern, dass der Bund seinen Anteil an ihr gesichtswahrend verkaufen kann. Wäre die Bank den Makel der Staatsbank los, würde Cerberus abermals profitieren. Vor seinem Einstieg habe sich der Investor jedenfalls in Berlin "abgesichert", berichtet ein Insider.

Um die Bank vor dem Kollaps zu bewahren, hatte der Bund in der Finanzkrise für fünf Milliarden Euro Commerzbank-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...