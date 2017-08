München (ots) - Internationaler Spitzensport am Wochenende im Ersten: Zum Auftakt melden sich die Reporter Ralf Scholt und Wilfried Hark am Samstag live vom zweiten Veranstaltungstag der Leichtathletik-WM in London mit den ersten Wettkämpfen des Tages. Unter anderem am Vormittag im Programm: Die deutschen Hammerwerferinnen und Kugelstoßer treten in den Ring, um sich für das Finale zu qualifizieren, und die deutschen Siebenkämpferinnen gehen in ihren ersten Disziplinen, u. a. im Hochsprung, an den Start. Claus Lufen moderiert die Leichtathletik-Übertragung im Ersten.



Ab 14:00 Uhr wechselt der Schauplatz von der Tartanbahn auf Sand: Franziska Schenk übernimmt bei der Beachvolleyball-WM in Wien. Wenn ein deutsches Damen-Team das Finale erreicht, überträgt Das Erste live von 14:30 bis 16:00 Uhr. Reporter ist Robert Hunke.



Im Anschluss an die "Sportschau" mit Spielen aus der 2. und 3. Liga von 18:00 bis 19:00 Uhr zeigt Das Erste die Dokumentation von Tim Tonder "Usain Bolt - Der schnellste Mensch der Welt".



Zum Abschluss des Sporttages begleiten erneut Claus Lufen, Ralf Scholt und Wilfried Hark die Wettbewerbe des Samstagabends in London. Neben dem Weitsprungfinale und dem aus deutscher Sicht mit Spannung erwarteten Diskusfinale der Männer sowie dem 10.000-Meter-Lauf der Frauen folgt die letzte hochkarätige Entscheidung des Abends. Wenn alles planmäßig läuft, verabschiedet sich beim 100-Meter-Sprintfinale der Männer mit Usain Bolt einer der erfolgreichsten Athleten der Sportgeschichte. Der schnellste Mann der Welt kämpft in seinem letzten großen 100-Meter-Finale seiner einmaligen Karriere um Gold.



Samstag, 5. August 2017 11:00 - 16:00 Uhr Sportschau Leichtathletik-Weltmeisterschaften Reporter: Ralf Scholt und Wilfried Hark Moderation: Claus Lufen Kugelstoßen Männer - Qualifikation Hammerwerfen Frauen - Qualifikation 400 m Männer - 1. Runde Dreisprung Frauen - Qualifikation Siebenkampf - Hochsprung 100 m Frauen - 1. Runde 800 m Männer - 1. Runde Übertragung aus London



ca. 14:30 Uhr (bei deutscher Beteiligung) Sportschau Beachvolleyball-Weltmeisterschaft Finale Damen Reporter: Robert Hunke Moderation: Franziska Schenk Übertragung aus Wien



18:00-19:00 Uhr Sportschau Mit Spielberichten von der 2. und 3. Liga Moderation: René Kindermann



19:00-19:50 Uhr Usain Bolt - Der schnellste Mensch der Welt Film von Tim Tonder



20:15-23:00 Uhr Sportschau Leichtathletik-Weltmeisterschaften Reporter: Ralf Scholt und Wilfried Hark Moderation: Claus Lufen Siebenkampf Kugelstoßen 100 m Männer - Halbfinale Diskuswerfen Männer - Finale 1500 m Frauen - Halbfinale Weitsprung Männer - Finale 10.000 m Frauen - Finale 100 m Männer - Finale Übertragung aus London



