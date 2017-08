Der Bund will in Städten künftig nur noch saubere Busse - doch dahin ist es ein weiter Weg. Ein Paderborner zeigt, wie es gehen könnte: Was aus dem Auspuff seiner Busse kommt, ist sauberer als die Umgebungsluft.

Peter Bronnenberg ist ein Pionier seiner Branche. Er ist nicht nur Geschäftsführer des Padersprinters, einem Paderborner Busunternehmen, sondern auch ökologischer Überzeugungstäter. Seit Jahren tüftelt der Ostwestfale an Technologien, um die Busse in seiner Region noch sauberer zu machen. Dafür ist er bundesweit bekannt. Er war der erste, der seinen Fahrzeugen Partikelfilter verpasste und mit Technik zur Reduzierung von Stickoxiden ausrüstete - der Umwelt zuliebe und für bessere Stadtluft. 1999 wurde er mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.

Nun hat Bronnenberg seinen nächsten Coup gelandet. Der Padersprinter-Chef lässt 30 von 100 Bussen seiner Flotte auf neueste Harnstofftanks umrüsten. Die ersten zwei Busse ließ er wissenschaftlich untersuchen. Das Ergebnis ist phänomenal: "Der sauberste Bus der Welt fährt derzeit mal wieder in Paderborn", sagt Ralph Pütz, Professor und Spezialist für Nutzfahrzeugforschung und Abgasanalytik an der Hochschule Landshut. "Der Ausstoß von Stickoxiden bewegte sich zum Teil im kaum noch messbaren Bereich", so Pütz. "Was aus dem Auspuff des Busses kam, war sauberer als die Umgebungsluft."

Alte Busse könnten nachgerüstet werden

Paderborn ist damit Vorreiter und Innovationstreiber des Nahverkehrs. Bronnenberg kaufte Technik aus Finnland, die er in die Euro-5-Busse einbaute. Rund 17.000 bis 20.000 Euro kostet so eine Investition. "Mit dem neuen Filter können selbst alte Euro-2-Busse auf die aktuelle Euro-6-Norm nachgerüstet werden", sagt Bronnenberg. Das sei vor allem deutlich preiswerter als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...