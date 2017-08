Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Depotmanager Ulf Sommer beschäftigt sich mit der positiven Entwicklung im Dax.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Seit dem Frühjahr 2009 hat sich der Dax mehr als verdreifacht. In diesem Jahr ging es bislang um sechs Prozent aufwärts. Ein Grund: Das Wirtschaftsklima in der Euro-Zone ist nach Berechnungen des Ifo Instituts so gut wie seit 17 Jahren nicht mehr. Das Konjunkturbarometer stieg im dritten Quartal rasant auf 35,2 Punkte. Das ist der höchste Wert seit dem Boomjahr 2000. Das starke Wachstum dürfte sich im zweiten Halbjahr 2017 fortsetzen, analysieren die Ifo-Experten. Daraus folgt für die derzeit schwächelnde Börse: Ein Ende der achtjährigen Hausse ist nicht in Sicht.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Zu den Vorteilen unseres Anlageprozesses gehört die Meinungsfreiheit sowie der Ausschluss von Emotionen bei Investmententscheidungen. ...

