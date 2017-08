Klosters - Der Davos Klosters Bergbahnen AG blieb im Winter 2016/17 ein drastischer Rückgang bei den Ersteintritten wie im Vorjahr erspart. Für die Zukunft gibt sich das Unternehmen zurückhaltend optimistisch.

Ist es eine Wende hin zum Besseren oder nur ein Strohfeuer? Die Zahl der Ersteintritte im vergangenen Winter ging bei der Davos Klosters Bergbahnen AG nicht mehr so massiv zurück wie in den zwei Vorjahren. Total wurden im Winter 2016/17 rund 876'000 Ersteintritte gezählt (Vorjahr 887'000 Ersteintritte). Das ist zwar immer noch ein Rückgang, doch in den Wintersaisons 2015/16 (-53 100) und 2014/15 (-20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...