MENLO PARK (IT-Times) - Jeder Internet-Nutzer kennt es: Langsame Ladezeiten sind alles andere als einladend, eine Webseite zu besuchen. 40 Prozent der Nutzer brechen den Versuch nach drei Sekunden ab, so Facebook. Diese Situation will künftig auch Facebook in seinem News Feed berücksichtigen und Stories...

Den vollständigen Artikel lesen ...