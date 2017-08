Bad Marienberg - Die EU und ihre Mitgliedstaaten wollen die Wahl der verfassunggebenden Versammlung in Venezuela vom vergangenen Sonntag wegen der zu niedrigen Wahlbeteiligung nicht anerkennen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In einer Erklärung gestern Abend (Mittwoch) hat Federica Mogherini, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Zweifel an der Gültigkeit der Wahl geäußert.

Den vollständigen Artikel lesen ...