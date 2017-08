Mit den Sanktionen gegen Russland zettelt US-Präsident Donald Trump einen neuen Kalten Energiekrieg an. Diesmal geht es nicht mehr nur ums Öl, sondern um Gas - und die Nord-Stream-2-Pipeline.

Eigentlich hatte sich US-Präsident Donald Trump auf die Fahnen geschrieben, die Verbindungen zu Russland zu verbessern. Nur leider kommen ihm immer neue Enthüllungen zur mutmaßlichen Einflussnahme Russlands in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf dazwischen. Das Verhältnis zwischen den Regierungen in Moskau und Washington ist mittlerweile so schlecht wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Mit den neuen US-Sanktionen gegen Russland wird das Verhältnis noch schlechter werden.

Wenn es um die eigenen ökonomischen Interessen geht, ist Trump auch bereit, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen neuen Kalten Krieg anzuzetteln. Am Mittwoch unterzeichnete Trump ein Gesetz, das schärfere Sanktionen gegen Russland, Nord-Korea und Iran enthält.

In seltener Einigkeit hatten zuvor im US-Kongress so viele Politiker beider Parteien für die verschärften Sanktionen gestimmt, dass sie auch ein Veto des Präsidenten hätten überstimmen können. Moskau soll damit für seine Rolle im Ukraine-Konflikt sowie für seine mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Wahl abgestraft werden. Die seit dem Jahr 2014 bestehenden Sanktionen werden damit ausgeweitet, neue werden wegen Russlands Unterstützung der syrischen Regierung verhängt.

Die russischen Reaktionen fallen scharf aus. "Niemand sollte daran zweifeln, dass Russland seine Interessen schützen und verteidigen wird", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Die Sanktionspolitik sei "kurzsichtig, unrechtmäßig und hoffnungslos". Ministerpräsident Dmitri Medwedew hatte bereits am Mittwoch erklärt, die Sanktionen seien gleichbedeutend mit einem vollends ausgebrochenen Handelskrieg. "Die Hoffnung, dass sich unsere Beziehungen zur neuen US-Regierung verbessern würden, hat sich erledigt." US-Präsident Donald Trump twitterte, die Beziehungen der USA zu Russland seien auf "einem Allzeit- und sehr gefährlichen Tief".

Mit den Sanktionen verärgern die USA aber nicht nur Putin, sondern vor allem auch die europäischen Verbündeten. Scharfe Kritik gab es etwa von der Bundesregierung und der EU-Kommission. Sie befürchten negative Konsequenzen für europäische Unternehmen.

Die Sorgen sind nicht aus der Luft gegriffen. Mit den neuen Sanktionen zielen die US-Amerikaner auf wichtige russische Wirtschaftszweige - vor ...

