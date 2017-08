Lieber Leser,

größter Gewinner im TecDAX ist heute die Aktie der Nordex SE. Grund hierfür sind die heute vorgelegten und überraschend gut ausgefallenen aktuellen Quartalszahlen. Ist Nordex damit nun endlich wieder im Aufwind?

Überraschend starkes Quartal

Laut Nordex verzeichnete man in Q2 eine anziehende Geschäftsdynamik, so dass die Erlöse auf 852,7 Mio. Euro stiegen. Damit erzielte man im ersten Halbjahr einen Umsatz in Höhe von gut 1,5 Mrd. Euro. Das operative ... (Sascha Huber)

