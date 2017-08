Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Donnerstag in der Nähe seines zweieinhalbjährigen Höchststandes gehalten. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1875 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Am Mittwoch war ein Euro erstmals seit Anfang 2015 wieder mehr als 1,19 Dollar wert gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1860 (Mittwoch: 1,1829) Dollar fest.

Auch zum Franken blieb der Euro stark: das Währungspaar EUR/CHF notierte am frühen Abend genau bei 1,1500 und damit nur leicht tiefer als am Vorabend. USD/CHF kostete 0,9777 und damit praktisch gleichviel wie 24 Stunden davor.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90318 ...

