Das Passagierwachstum am Frankfurter Flughafen beschert Betreiber Fraport einen Gewinnzuwachs von mehr als zwei Millionen. Damit wirken sich die steigenden Fahrgastzahlen jedoch deutlich geringer aus als zuletzt.

Das am Frankfurter Flughafen erwartete stärkere Passagierwachstum bringt dem Betreiber Fraport in diesem Jahr weniger Gewinnzuwachs ein als in den Vorjahren. Ein Prozent mehr Passagiere erhöhten den operativen Gewinn um etwa 2,25 Millionen Euro, erklärte Finanzvorstand Matthias Zieschang am Donnerstag.

Ein Grund dafür sind die Preisnachlässe, die Fraport den Fluggesellschaften für neue Interkontinentalflüge oder für einen Kundenzuwachs um mehr als drei Prozent anbietet. Bisher war das Verhältnis viel vorteilhafter für Fraport: Ein Passagierplus von einem Prozent brachte etwa zwölf Millionen Euro ...

