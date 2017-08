Berlin (ots) - Die Deutschen sind mehrheitlich gegen ein festes Datum, bis zu dem der Ausstieg aus der Verbrennungsmotorzulassung vollzogen sein soll: 57 Prozent der Befragten einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage sprechen sich gegen ein entsprechendes Gesetz aus; 37 Prozent dafür.



Dennoch wird eine härtere Gangart gegen die deutschen Auto-Hersteller befürwortet - 78 Prozent der Befragten sähen die Kontrolle über die Konzerne lieber in der Zuständigkeit des Umwelt- statt in der des Verkehrsministeriums.



Gut die Hälfte der Deutschen empfiehlt der Industrie, aus der Dieseltechnik auszusteigen - nur 40 Prozent finden, der Fokus solle weiter auf den Selbstzünder-Antrieben liegen.



Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.



Feldzeit: 02.08.2017 Befragte: ca. 1.000



