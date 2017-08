Die journalistischen Medien in Frankreich stehen unter Druck. Zeitungen hängen von Subventionen ab. Bei einem großen Treffen von Journalisten ist die Stimmung trotzdem gut. Besonders interessiert ein Deutschland-Thema.

Ein viertägiges Journalismus-Festival auf dem platten Land, im 400-Seelen-Dorf Couthures, in the middle of nowhere: Selbst in der schönen französischen Provinz ist das ein ziemlich gewagtes Vorhaben. Die Tageszeitungen Le Monde, Sud-Ouest und Le Temps de Genève haben sich, mit Unterstützung des Départements Lot et Garonne getraut und zumindest der Publikumserfolg gibt ihnen Recht: 4000 zahlende Besucher kamen in das Dorf an der Garonne.

Laurence Corona, die Initiatorin des Festivals, ist begeistert: "Die Atmosphäre ist einzigartig, alle waren zufrieden: die Dorfbewohner, für die es nicht ganz einfach ist, die Teilnehmer und die Journalisten." Von Donnerstag bis Sonntag vergangener Woche hatten sie, Le Monde und eine Vielzahl von Sponsoren zum "Festival des lebendigen Journalismus" eingeladen. "Ein neues Leben wagen", "Die Wasserkrise", "Informieren in Zeiten des Post-Faktischen", "Das deutsche Labor", "Die Straße hat das Wort", "Arbeit neu erfinden" und "Mit Tieren leben" waren die großen Themenblöcke. Rund 120 einzelne Workshops füllten sie aus, ein Mammutprogramm.

Welches Thema hatte den größten Erfolg? "Du wirst glauben, ich will Euch schmeicheln, aber das war ‚Das deutsche Labor'", sagt Corona. Sie habe das Thema bereits länger im Kopf gehabt, dank der Partnerschaft mit Le Monde habe sie es realisieren können. Auch alle Konferenzen, die sich um Fake News drehten, fanden starkes Echo.

In der Länge ist Couthures die einzige Veranstaltung dieser Art in Frankreich. Im Juli fand allerdings ein etwas kleineres Festival in Autun statt, auch hier ging es um lebendigen Journalismus, besser würde man sagen: Journalismus Live. Autun wird unterstützt von der italienischen Wochenzeitung Internazionale, die bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...