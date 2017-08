Wiesbaden (ots) - Der Bundeswahlausschuss hat sich heute in einer öffentlichen Beschwerdeverhandlung mit der Zurückweisung von vier Landeslisten befasst. Im Einzelnen richteten sich die Beschwerden gegen die Nichtzulassung der Landeslisten folgender Parteien:



- Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) in Berlin, - Demokratie in Bewegung (DiB) in Rheinland-Pfalz, - Deutsche Mitte (DM) in Sachsen und - MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) in Rheinland-Pfalz.



Wie der Bundeswahlleiter weiter mitteilt, wurden sämtliche Beschwerden zurückgewiesen; insoweit wurden die Entscheidungen der Landeswahlausschüsse vom 28. Juli 2017 bestätigt.



Der Beschwerde gegen die Streichung eines Kandidaten auf der Landesliste der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) in Nordrhein-Westfalen wurde stattgegeben. Dagegen hatte diejenige der Freien Demokratischen Partei (FDP) gegen die Streichung eines Kandidaten von ihrer Landesliste in Nordrhein-Westfalen keinen Erfolg. Drei weitere Beschwerden wurden als unzulässig verworfen.



