Berlin (ots) - Die neue Sourcing-Konferenz von IFA GLOBAL MARKETS mit den aktuellsten Einkaufstrends und -strategien, die die Welt zu bieten hat



IFA GLOBAL MARKETS EXPERT TALKS stellt die Bühne zur Verfügung, auf der sich einige der versiertesten internationalen Einkäufer aus den Bereichen Consumer Electronics, Consumer IT und Home Appliances präsentieren werden.



Internationale Einkäufer, die regelmäßig mit Private-Labels sowie OEM- und ODM-Hersteller weltweit zusammenarbeiten, haben ihre Teilnahme bereits bestätigt, beispielsweise: Tobias Redlin, Managing Director of iGo3D, Europas größter Distributor von Desktop-3D-Druckern und Zubehör; Rebecca Fuchs, Head of Retail Sales at Nimans, Großbritanniens größter Distributor von Telekommunikations- und Datengeräten, und Mike Lange, Managing Director of Z-Wave Europe GmbH, ein führender Distributor für drahtlose Hausautomation.



Die IFA GLOBAL MARKETS EXPERT TALKS vermitteln Einkäufern, Herstellern und den Medien, Einblicke in die neuesten Entwicklungen, Möglichkeiten und Herausforderungen der Branche, wobei verschiedene Produktkategorien einbezogen werden. Die "on demand solutions & technologies" (wie z. B. das Internet der Dinge, Robotics, Drohnen, Virtual Reality, Wearables und Smart Home) werden genauso berücksichtigt wie traditionelle Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte (TV, Audio- und Mobilgeräte, Haushaltskleingeräte).



IFA Global Markets findet an 4 Tagen vom 3. - 6. September 2017 statt und bringt IFA Zulieferer, Komponentenhersteller, OEMs und ODMs mit potentiellen Kunden und Partnern der CE- und HA-Branche zusammen.



Wann: 3. bis 6. September 2017 Wo: STATION Berlin - Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin.



Mehr zum Programm erfahren Sie bald hier: www.ifa-globalmarkets.com



IFA Global Markets in der STATION Berlin ist nur 20-30 Minuten mit Bus / U-Bahn vom IFA-Messegelände entfernt.



Schon jetzt präsentieren sich weit über 500 Aussteller



Dem wachsenden B2B-Bereich mit den International Halls und den innovativen OEM- und ODM-Herstellern geben wir mit IFA Global Marktes eine exklusive neue Heimat. Dieses Angebot, das sich besonders an Fachbesucher richtet, stellt OEMs und ODMs und damit gezielt Nicht-Markenhersteller in den Mittelpunkt der Ausstellung. Auf dem Messegelände selbst wird dadurch mehr Platz für neue Player sein.



