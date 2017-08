Eine Untersuchung der Handelsvolumina von Aktien in den USA ergibt, dass die Titel mit den niedrigsten Volumina eine höhere Rendite erzielen. Das ist ein Problem: Denn diese Aktien wurden von Fondsmanagern überwiegend ignoriert.

Fondsmanager können höhere Renditen einfahren, wenn sie sich auf den Teil des Aktienmarktes konzentrieren, der von den Kollegen der Zunft eher vernachlässigt wird, ergibt eine Studie der University of Windsor im kanadischen Ontario, die in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins "The Journal of Portfolio Management" erschienen ist. Darin wurden die Holdings aktiv gemanagter Fonds in den USA über einen Zeitraum von 31 Jahren untersucht.

