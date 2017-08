NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nach leichten Verlusten im frühen Handel schafften die Notierungen den Sprung in die Gewinnzone. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 52,75 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September stieg um 17 Cent auf 49,75 Dollar.

Am Ölmarkt liegt der Fokus verstärkt auf der Entwicklung der Ölreserven in den USA. Die US-Regierung hatte am Vortag gemeldet, dass die Ölreserven in der vergangenen Woche um 1,53 Millionen Barrel auf 481,9 Millionen Barrel gesunken seien.

Generell würden die Ölpreise durch die Entwicklung der US-Ölreserven gestützt, hieß es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Commerzbank. Auch wenn die Lagerbestände nicht so stark wie erwartet gesunken seien, habe es den mittlerweile fünften Rückgang in Folge gegeben.

Nach Einschätzung der Commerzbank-Experten wird der Rückgang der amerikanischen Ölvorräte durch "eine sehr hohe Nachfrage der Raffinerien unterstützt". Sie verwiesen in diesem Zusammenhang außerdem darauf, dass die Benzinreserven in den USA bereits die siebte Woche in Folge gesunken seien./tos/he

