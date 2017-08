Unterföhring (ots) - 3. August 2017. Gute Nachricht für Serienfans: Ab sofort zeigt ProSieben die US-Dramedy "This Is Us" in Doppelfolgen am Mittwoch um 21:15 Uhr. Das Staffelfinale feiert der Sender am 23. August mit drei Episoden.



Für "Code Black" sucht ProSieben einen neuen Sendeplatz.



