Liebe Leser,

gleich zu Beginn des Monats Juli erreichte die Wirecard-Aktie ein neues Jahreshoch, was jedoch auch dazu geführt hat, dass der der Relative Stärke Index wieder in den überkauften Bereich vorgedrungen ist. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr befindet sich die Wirecard-Aktie damit in der korrekturanfälligen Zone.

Beim ersten Mal ging es mit der Aktie um fast 10 % zurück - Wie ist es dieses Mal?

Abzuwarten bleibt, ob die Wirecard-Aktie auch dieses Mal nach unten ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...