Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Plus geschlossen und damit den siebten Tag in Folge zugelegt. Der Leitindex SMI markierte dabei kurz vor Handelsende bei knapp 9'160 Punkten ein neues Jahreshoch, nachdem er am Vortag noch knapp unter dem bisherigen Höchststand geblieben war. Insgesamt sei die Stimmung am Markt aber eher ruhig gewesen, meinten Analysten. Viele Investoren hätten die Vortagesgewinne verdaut. Auch die bisherige positive Wochenbilanz von 1,3% habe manche Anleger vorsichtig werden lassen.

Unterstützung bietet weiterhin die Wechselkursentwicklung: Der schwache Franken hilft dabei vor allem Unternehmen mit einer hohen Kostenbasis in der Schweiz und hohem Exportanteil. Laut einer Studie von Morgan Stanley werden im laufenden Jahr bei den an der Schweizer Börse gehandelten Unternehmen durchschnittlich je rund ein Drittel des Umsatzes in Euro und in Dollar anfallen. Die diversen US-Konjunkturzahlen hinterliessen im Handel kaum Spuren.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,15% höher bei 9'136,61 Punkten und damit leicht unter dem neuen Jahreshoch von 9'159,23 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,21% auf 1'461,75 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14% auf 10'402,86 Zähler. Von den 30 SMI/SLI-Titeln schlossen 21 im ...

