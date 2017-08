ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem lustlosen Handel gut behauptet geschlossen. Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag werde sehr bedeutsam zur Bestimmung, was die US-Notenbank als nächstes tun werde. Typischerweise sehe man eine gewisse Vorsicht am Markt vor dem Ereignis, erklärte ein Marktstratege den vorsichtigen Handel. Insgesamt schlug sich die eidgenössische Börse damit noch etwas besser als die übrigen europäischen Aktienmärkte. Derweil läuft die Wall Street vorneweg, denn dort hatte der Dow-Jones-Index am Vortag erstmals die Marke von 22.000 Punkten geknackt. Analysten verwiesen auf den Umstand, dass die Berichtssaison in den USA deutlich besser als in Europa laufe.

Der SMI stieg um 0,2 Prozent auf 9.137 Punkte. Im Tageshoch war der Index bis auf 9.159 Zähler geklettert und damit auf den höchsten Stand des Jahres. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 37,64 (zuvor: 54,37) Millionen Aktien.

Rückenwind vom Devisenmarkt

Gestützt wurde der Leitindex in der Schweiz unvermindert von der Frankenschwäche zum Euro. Auch am Donnerstag verzeichnete der Franken keinerlei Erholungsansätze, sondern lief weitgehend seitwärts, womit er auf seinem ermäßigten Niveau verharrte. Der niedrige Wechselkurs der heimischen Währung verschafft den Unternehmen gegenüber solchen aus der Eurozone Wettbewerbsvorteile.

Mit dem Gesamtmarkt stiegen Credit Suisse um 0,3 Prozent - gestützt von einem positiven Kommentar der Deutschen Bank. Die Analysten hoben das Kursziel auf 17 Franken an und rieten weiterhin zum Kauf des Papiers. Sie sprachen den Trends der Region Asien-Pazifik folgend von einem Wendepunkt der Vorsteuermargen bei der internationalen Vermögensverwaltung. Im zweiten Quartal habe sich der operative Hebel bemerkbar gemacht. Die schwer gewichtete Aktie von Roche gewann 0,2 Prozent. Hier gab es positive Nachrichten zum Präparat Alecensa von der US-Gesundheitsbehörde FDA, die das Mittel für eine bestimmte Krebsanwendung vorrangig prüfen will.

August 03, 2017 11:51 ET (15:51 GMT)

