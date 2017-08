Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt schloss am Donnerstag knapp im Minus. Im Fokus der Anleger stand die Berichtssaison. Allein aus dem DAX legten acht Unternehmen ihre Zahlen vor. Drei von ihnen, Siemens, Beiersdorf und Prosieben, stellten am Abend die größten Verlierer im Index. Aber auch aus der zweiten Reihe gab es mit Dürr, Medigene und Deutz prominente Verlierer. Dabei wird gegenwärtig häufig der Euro als Grund genannt, warum die Gewinne der Unternehmen nicht die Erwartungen erfüllen. Die Gemeinschaftswährung stieg weiter und handelte mit knapp 1,19 Dollar auf einem Zweieinhalbjahreshoch - und dürfte damit auch die Gewinne im laufenden Quartal belasten. Anleger halten sich mit Käufen zurück, der DAX schloss 0,2 Prozent leichter bei 12.155 Punkten.

Siemens-Wachstum und Neuaufträge enttäuschen

Nachdem mit General Electric und ABB bereits die Wettbewerber nicht überzeugten, reihte sich Siemens nun in diese Serie ein. Der Konzern ist im dritten Quartal zwar um 3 Prozent gewachsen, aber damit nicht so deutlich wie erwartet. Zudem wurden an der Börse die Neuaufträge bemängelt, die Aktie stellte am Abend mit einem Abschlag von 3,1 Prozent den Verlierer im DAX. Bei Beiersdorf (minus 1,8 Prozent) enttäuschte dagegen das organische Wachstum. Prosieben schlossen nach Zahlen 1,2 Prozent leichter, hier wurde der Ausblick auf die TV-Werbung skeptisch beurteilt.

Bei Adidas (plus 0,7 Prozent) lieferten die endgültigen Zahlen keinen neuen Aspekt. Positiv bewerteten Händler die Zahlen der Deutschen Telekom, der Kurs stieg um 0,1 Prozent. BMW kamen nach überzeugenden Zahlen um 0,7 Prozent voran, vor allem die Marge überzeugte. Continental verloren nach Zahlen, die Licht und Schatten enthielten, 0,4 Prozent. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck (minus 0,1 Prozent) hat im zweiten Quartal etwas weniger verdient und umgesetzt als erwartet.

Dürr kann hohe Erwartungen nicht erfüllen

Im MDAX scheiterte Dürr (minus 7 Prozent) an den hohen Erwartungen, die die Zahlen nicht ganz erfüllten. Der Spezialchemiekonzern Evonik (minus 3,1 Prozent) hat die Prognosen von Bernstein zum Umsatz um 2 Prozent verfehlt. Rheinmetall wiederum stiegen um 1,3 Prozent, nachdem der Konzern sowohl den Umsatz- als auch den Margenausblick angehoben hat. Im TecDAX reagierten Nordex mit einem Plus von knapp 7 Prozent auf die Bestätigung des Ausblicks. Zudem ist der Margendruck geringer als befürchtet. Medigene gaben dagegen nach Zahlen 5,6 Prozent ab. Deutz kamen nach Zahlen 4 Prozent unter Druck.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,4 (Vortag: 88,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,33 (Vortag: 3,47) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner, 16 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.154,72 -0,22% +5,87% DAX-Future 12.146,50 -0,16% +6,15% XDAX 12.154,52 -0,27% +6,18% MDAX 24.778,34 -0,08% +11,67% TecDAX 2.259,04 -0,45% +24,69% SDAX 11.209,13 +0,14% +17,75% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,42 60 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2017 12:03 ET (16:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.