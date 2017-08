Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachstum bei US-Dienstleistern schwächt sich spürbar ab

Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor ist im Juli deutlich niedriger als erwartet gewesen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) erhobene Sammelindex für die Geschäftsaktivität sank auf 53,9 (Vormonat: 57,4) Punkte, wie das ISM mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen leichten Rückgang auf 57,0 prognostiziert. Die Dienstleister machen rund 80 Prozent der US-Wirtschaft aus. Das Stimmungsbarometer liegt damit weiter über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum des Dienstleistungsgewerbes signalisiert.

Markit: US-Einkaufsmanagerindex Service legt zu

Das Wachstum des US-Dienstleistungssektors hat sich am Beginn des dritten Quartals beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des nicht-verarbeitenden Gewerbes für Juli stieg in zweiter Veröffentlichung auf 54,7 (Vormonat: 54,2) Punkte. In erster Veröffentlichung hatte sich ebenfalls ein Stand von 54,2 Punkten ergeben. Damit hat das Wachstumstempo im vierten Monat hintereinander angezogen.

US-Industrie sammelt wie erwartet mehr Aufträge ein

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juni wie erwartet deutlich erhöht. Nach Angaben des Handelsministeriums stieg er gegenüber dem Vormonat um 3,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Den für den Vormonat zunächst gemeldeten Rückgang von 0,8 Prozent revidierte das Ministerium auf minus 0,3 Prozent. Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter stieg im Juni um 6,4 (vorläufig: 6,5) Prozent.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe leicht rückläufig

Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ist in der Woche zum 29. Juli 2017 etwas niedriger als erwartet gewesen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums sank die Zahl gegenüber der Vorwoche saisonbereinigt um 5.000 auf 240.000. Damit hat es in drei der vergangenen vier Wochen einen Rückgang gegeben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 241.000 vorhergesagt.

Nach Kritik am Diesel-Gipfel knöpfen sich Grüne Autokartell vor

Nach ihrer Kritik am Diesel-Gipfel nehmen sich die Grünen die Bundesregierung wegen des Autokartells vor. Die Grünen-Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge warf Verkehrs- und Wirtschaftsministerium vor, bei kritischen Nachfragen zu mauern. "Die Bundesregierung hat alles getan, um abzublocken und nicht aufzuklären. Mein Eindruck ist, die haben da etwas zu vertuschen", sagte Dröge nach der Sitzung mit mehreren Obleuten verschiedener Bundestagsausschüsse in Berlin.

EU-Kommission: Ergebnisse des Diesel-Gipfels nur erster Schritt

Die EU-Kommission sieht die Beschlüsse des Berliner Diesel-Gipfels lediglich als ersten Schritt. Die Behörde begrüße die Anstrengungen, "endlich das Vertrauen der Verbraucher wiederherzustellen und die öffentliche Gesundheit nach dem Skandal zu verbessern", sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Brüssel. Die geplanten Maßnahmen seien aber lediglich "sehr anfängliche Schritte".

Trump: US-Kongress an schlechter Beziehung zu Moskau schuld

US-Präsident Donald Trump hat den US-Kongress für schlechte Beziehungen zu Russland verantwortlich gemacht. Das Verhältnis zu Moskau befinde sich in einem "Rekordtief", das "sehr gefährlich" sei, schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dafür könne dem Kongress "gedankt" werden, fügte der Präsident hinzu und bezog sich damit auf das vom US-Parlament beschlossene Gesetz über Russland-Sanktionen.

DJG/DJN/AFP/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2017 13:01 ET (17:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.