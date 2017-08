Die NordLB hat BMW nach Zahlen zum ersten Halbjahr von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 88 Euro belassen. Der Autobauer befinde sich auf Rekordkurs, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag. So dürften die Elektroautos der Marke BMW i, die noch ein Nischendasein fristeten, dem Konzern nicht zuletzt angesichts möglicher Elektroauto-Quoten in China sowie mit Blick auf den Diesel-Skandal in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten./la/zb Datum der Analyse: 03.08.2017

AFA0172 2017-08-03/19:51

ISIN: DE0005190003