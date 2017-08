München (ots) -



Die Firma Roman Habermann Bijoux-Modische Accessoires führt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes aktuell einen Warenrückruf des Artikels "Schnullerbänder im Doppelpack" der Marke "Lupilu" mit der Artikelnummer 281251 (siehe Verpackungsrückseite) durch.



Bei dem betroffenen Artikel können sich unter ungünstigen Umständen verschluckbare Kleinteile lösen. Sollten Babys/Kleinkinder diese Kleinteile verschlucken, besteht Erstickungsgefahr. Darüber hinaus kann durch die Länge der Schnullerbänder eine Strangulationsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Firma Roman Habermann Bijoux-Modische Accessoires bittet daher alle Kunden dringend, den Rückruf zu beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter zu verwenden.



Die Schnullerbänder wurden in verschiedenen Varianten als Doppelpack bei Lidl Deutschland seit dem 16.02.2017 verkauft. Der Artikel kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.



Von dem Warenrückruf ist ausschließlich der Artikel "Schnullerbänder im Doppelpack" der Marke "Lupilu" mit der Artikelnummer 281251 (siehe Verpackungsrückseite) betroffen. Andere Artikel der Marke "Lupilu" sowie weitere Artikel der Firma Roman Habermann Bijoux-Modische Accessoires sind von dem Rückruf nicht betroffen.



Die Firma Roman Habermann Bijoux-Modische Accessoires entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.



