Mannheimer Morgen zu den lückenhaften Lebensmittelkontrollen Überschrift: Deutschland lässt sich Zeit Die Lücken im Kontrollnetz der Lebensmittelprüfer sind erkannt. Der jüngste Skandal um belastete Eier zeigte, wie dringend eine Reform der Überwachung nötig ist. Es bleibt aber nur ein schwacher Trost, dass die entsprechenden Maßnahmen längst beschlossen wurden. Denn bis zum Inkrafttreten der neuen Regeln dauert es noch zwei Jahre. Bis dahin gibt es Defizite und große Probleme, den vielschichtigen Markt im Blick zu behalten. Nicht wenige der zuständigen Behörden leiden unter Personalknappheit. Es gibt Betriebe, die haben noch nie einen Prüfer gesehen. Und selbst wenn - das Instrument des Besuches vor Ort ist stumpf, weil es derzeit kaum unangemeldete Besuche im Stall gibt. Wer täuschen oder betrügen will, findet dafür genügend Möglichkeiten. Der Skandal um minderwertiges Pferdefleisch in diversen Produkten hat das vor vier Jahren gezeigt. Allerdings kann der EU-Fahrplan nicht als Entschuldigung dafür herhalten, dass die als notwendig erkannten Maßnahmen bisher nicht umgesetzt wurden. Denn keiner verbietet den Mitgliedstaaten, schon früher ihre Lebensmittelüberwachung effizient umzubauen. Aber auch Deutschland nimmt sich dafür Zeit. Dabei kritisiert niemand ernsthaft die neuen Kontrollvorschriften - selbst die Lebensmittelerzeuger akzeptieren sie. Spätestens mit dem Skandal um verseuchte Eier wäre es an der Zeit, die EU-Vorgaben umzusetzen.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2017 13:47 ET (17:47 GMT)