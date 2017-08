Model Lena Gercke schätzt die bayerische Landeshauptstadt, in der sie derzeit lebt: "In München fühle ich mich schon sehr wohl", sagte sie der Zeitschrift "Joy" (9/2017). "Außerdem liebe ich die bayerische Küche. An meinen Cheat Days gönne ich mir ein Wiener Schnitzel und einen Kaiserschmarrn", so die 29-Jährige.

Aufgrund ihres Berufs ist Gercke viel unterwegs. Auf die Frage, wo sie sich zu Hause fühle, sagte sie: "Dort, wo ich meine Wäsche wasche, meinen Koffer in die Ecke stellen kann und mich jemand Liebes empfängt."