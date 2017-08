S&P Global hebt Siemens auf 'Strong Buy' - Ziel gesenkt

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Siemens nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 155 auf 145 Euro gesenkt. Trotz des Margendrucks durch das neu formierte Windgeschäft Siemens Gamesa und die Übernahme von Mentor Graphics habe sich der Gewinn im Industriegeschäft verbessert, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings habe die Umsatzentwicklung ein wenig enttäuscht. Der Experte revidierte wegen gesenkter Umsatz- und Margenannahmen seine Gewinnschätzungen nach unten.

DZ Bank hebt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 41 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Vonovia von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 37,50 auf 41,00 Euro aufgestockt. Der Halbjahresbericht des Immobilienkonzerns habe bei den Neubewertungen positiv überrascht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Donnerstag. Die Geschäftsdynamik bleibe hoch.

Warburg Research hebt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Merck KGaA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 116 auf 115 Euro gesenkt. Der Kursverlust der Aktien des Spezialchemie- und Pharmakonzerns in Reaktion auf die Probleme im Flüssigkristallgeschäft (LCD) sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer aktualisierten Studie vom Donnerstag. Es gebe zwar keine schnelle Lösung für die Probleme, allerdings sei dies bereits im Kurs berücksichtigt.

DZ Bank hebt Beiersdorf auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 107 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 100 auf 107 Euro angehoben. Trotz technisch bedingter Umsatzausfälle sei es dem Konsumgüterkonzern gelungen, die Marge zu steigern, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Donnerstag. Maul rechnet damit, dass die jüngsten Innovationen zum Beispiel im Sonnenschutz-Segment, die Forcierung der Aktivitäten in Schwellenländern, die zunehmende Digitalisierung des Geschäftsmodells und die von ihm erwartete Stabilisierung des globalen Hautpflegemarkts zu einer Verbesserung des Wachstumsprofils führen.

NordLB hebt BMW auf 'Kaufen' - Ziel 88 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BMW nach Zahlen zum ersten Halbjahr von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 88 Euro belassen. Der Autobauer befinde sich auf Rekordkurs, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag. So dürften die Elektroautos der Marke BMW i, die noch ein Nischendasein fristeten, dem Konzern nicht zuletzt angesichts möglicher Elektroauto-Quoten in China sowie mit Blick auf den Diesel-Skandal in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten.

Berenberg senkt Fuchs Petrolub auf 'Sell' - Hebt Ziel auf 42 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs Petrolub von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 40,20 auf 42,00 Euro angehoben. Die hohe Bewertung des Schmierstoffherstellers ließe sich nur mit deutlich besseren Aussichten für das organische Wachstum rechtfertigen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Donnerstag. Diese seien aber unwahrscheinlich.

Goldman senkt Steinhoff NV auf 'Sell' - Ziel 3,80 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Steinhoff von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 4,9 auf 3,80 Euro gesenkt. Gegenwind aus einigen Richtungen halte die Gewinnentwicklung des Möbel- und Einzelhändlers im Zaum, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Experten reduzierten ihre Ergebnisprognosen um bis zu 15 Prozent.

Kepler streicht United Internet aus 'German Top Picks' - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat United Internet aus Bewertungsgründen von der Liste "German Top Picks" gestrichen, aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Seit der Aufnahme in die Liste habe sich die Aktie des Internet-Dienstleister mit einem deutlich stärkeren Anstieg als der Dax beeindruckend entwickelt, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer Studie vom Donnerstag. Zudem ist er vor den Zahlen für das zweite Quartal vorsichtig und rät zu Gewinnmitnahmen. Vor allem wegen der Übernahme von Drillisch sieht er die Aktie aber weiter langfristig positiv.

S&P Global senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 38 Euro - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 42 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Donnerstag. Die Expertin ist weiter positiv gestimmt, da das Unternehmen trotz des schwächeren Werbemarktes profitabel wachse.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Commerzbank - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 9,35 auf 9,85 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Analystin Giulia Aurora Miotto reagierte damit in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie auf die bessere Kapitalsituation der Bank. Die schwachen Erträge blieben aber ein Problem. Steigende Zinsen und der Konzernumbau dürften sich erst langfristig bemerkbar machen.

