Der brasilianische Fußballprofi Neymar hat den FC Barcelona für eine Rekordablösesumme verlassen. Das bestätigte der Klub am Donnerstag nach einem beispiellosen hin und her.

Offiziell überwies Neymar schließlich selbst die 222 Millionen Euro an seinen bisherigen Verein, den Betrag, der bei der letzten Vertragsverlängerung für den Fall der einseitigen Kündigung festgelegt worden war. Eigentlich lief der Vertrag des Brasilianers in Barcelona noch bis 2021. Dass sich der Spieler nun selbst "freigekauft" hat, dürfte aber nur ein Trick sein. Tatsächlich kommt das Geld laut Medienberichten von der Qatar Sport Investment, die 100 Prozent der Anteile an dem französischen Klub Paris Saint-Germain hält - wo Neymar hinwechseln will. Zuvor hatte die spanische Fußball-Liga, über die der Transfer ursprünglich abgewickelt werden sollte, das Geld direkt von den Parisern noch abgelehnt und zurücküberwiesen.

Der Vorgang verstoße gegen das "Financial Fairplay". Demnach dürfen die relevanten Ausgaben eines Vereins in einem Zeitraum von drei Jahren die Einnahmen nicht übersteigen. Nun ist Neymar weg und Barcelona hat ein gutes Geschäft gemacht. Der Offensivspieler war 2013 für "nur" 83 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos nach Spanien gewechselt.