US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Eher enttäuschende Wirtschaftsdaten stimmten die Anleger vor dem am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht nicht spürbar risikobereiter, sodass die als sicher geltenden Rentenpapiere eher gefragt waren. Während die Auftragseingänge in der Industrie die Erwartungen erfüllten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...